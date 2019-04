Хакеры - "серые кардиналы" цифрового мира - сегодня способны на многое: взломать сервера банков и похитить деньги, дискредитировать кандидатов в президенты или топ-менеджеров транснациональных корпораций, просто доставить крупные неприятности любому человеку или организации. Один из первых известных хакеров, Джон Дрейпер, был осужден за то, что создал программу, обманывающую телефонную службу, - Дрейпер звонил ночью, а платил по дневному тарифу. Всего несколько лет спустя (в 1994 году) российский хакер Владимир Левин похитил, сидя за компьютером в России, $12 млн у Citybank. Но хакеры, помимо наживы, могут ставить себе и другие амбициозные задачи: например, действовать ради свободы интернета (многие из них называются еще и "хактивистами"). Хакеры, связанные общими целями, нередко объединяются.

Как передает Day.Az,об этом пишет russian7.ru.

Anonymous

Anonymous - одна из таких групп (действует с 2003 года). Она не имеет лидера, центра и локализации. Ее сила в том, что "Анонимусом" может стать каждый, у кого есть компьютер и кое-какие навыки. Как писал журналист Эшли Фантц из CNN, "Анонимус" - это "everyone and no one". Их символ - маска Гая Фокса, справедливого борца с угнетателями. Это сетевая структура, участники которой борются за идеи анонимности и полной свободы в мировом интернете, в том числе свободы распространения информации (проще говоры, свободы "пиратства" и работы торрент-трекеров). Когда на их интересы наступают, "Анонимус" отвечает. Одни считают подобные действия хакеров "кибертерроризмом", другие - подвигом. "Анонимус" выступал против саентологов (после чего стал знаменитым), против авторского права в интернете, против цензуры (в июне 2012-го "Анонимус" совершил атаки на интернет-цензоров Индии), а в 2015 году хакеры этой группы взломали 5000 аккаунтов в Twitter, принадлежавших террористам организации ИГИЛ* (сделано это было после серии терактов в Париже). О масштабах численности "Анонимус" говорит и то, что у них, по словам их представителя Алекса Паучеры (в интервью RT), свои люди есть даже непосредственно рядом с ИГИЛ*, которые могут следить за действиями террористов. Помимо этого, за историю своего существования хакерам этой группы удалось взломать сайты и системы таких гигантов, как PayPal, MasterCard, Visa, Amazon, Sony. Досталось от них шведскому и египетскому правительствам, Европарламенту, Интерполу, Ватикану, Израилю, американским сенаторам, российскому молодежному движению "Наши", партии "Единая Россия" и людям, снимающим детскую порнографию.

Lizard Squad

Хакерская группировка Lizard Squad (команда ящериц) - наверное, самая известная из маленьких хакерских групп (состояла из нескольких человек в США, Канаде и Европе) и недолго просуществовавших (всего полгода в 2014 году). Lizard Squad DDOS-или Play Station Network, Xbox Live, популярнейшие игры League of Legends, Call of Duty и другие. Хакеры действовали хаотично, круша сайты и воруя данные пользователей просто так, не выдвигая никаких политических и вообще каких-либо требований. Парни, похоже, просто развлекались и заодно прибирали к рукам данные, с помощью которых можно обогатиться. Но вскоре после мощных атак на Sony Entertainment другая команда, Finest Squad, сумела раскрыть и выдать ФБР Lizard Squad. Участников этой хакерской группы арестовали и осудили за мошенничество, шантаж, вымогательство и взломы. Эту команду можно считать и одной из самых опасных - Lizard Squad высказывались в пользу ИГИЛ.

The Lulz Boat (или Lulz Security)

The Lulz Boat действовали с 2011 года и тоже проработали меньше года. За это время они успешно атаковали считавшиеся практически неуязвимыми ресурсы. Название этой группы хакеров отражает и первоначальную цель - веселье, хотя и здесь делалось все с долей хактивизма. Мишенью этих хакеров стала все та же многострадальная компания Sony, американские Fox и PBS, Nintendo и правительственные сервера.

Пострадали Сенат США и ЦРУ (их сайт вывели из строя), полиция и другие правительственные организации. Часть лидеров группы была арестована в Объединенном королевстве и США. Распавшись и прекращая свою деятельность, команда LulzSec, не успевшая и не сумевшая влиться в "Анонимус", призывала всех своих сторонников продолжать их дело, чтобы оно "переросло в революцию" и победу над общими врагами, подавляющих "свободу, которую мы заслуживаем". Впрочем, эти "пираты" кражей паролей и атаками на сайт хотя и наделали много шума, но, кроме шуток, не произвели практически никакого эффекта на общество и атакованные ими правительства.

DC Leaks, Guccifer 2.0 (Антонов, Бадин, Ермаков и другие)

Зато те, кто не должен был шуметь, как раз произвели нешуточные скандалы международного масштаба. В июле 2018 года российские хакеры вновь попали в мировые новости (об этом писали 13.07.18 "Би-би-си", "РБК" и другие издания). Минюст США обвинил 12 разведчиков ГРУ во взломе серверов кандидата от демократов, Хилари Клинтон, во время выборов президента США в 2016-м . При этом американцы установили, что хакеры DC Leaks и Guccifer 2.0, опубликовавшие документы Клинтон (компромат на нее), - это разведчики Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков и другие. Вычислить хакеров оказалось не очень сложно в том числе потому, что, как и все сотрудники ГРУ, они работали по расписанию и отдыхали в российские выходные, в том числе по профессиональным военным праздникам. Конечно, обвинения в свой адрес Россия отвергает и они наносят больше ущерба противнику Хилари, победившему на выборах - Дональду Трампу. Истина пока от нас скрыта - не исключено, что американцы правы, но, может быть, роль российских хакеров ими преувеличивается.

Все эти примеры показывают, как эффективны могут быть децентрализованные сетевые структуры хакеров в процессах давления на транснациональные корпорации и государства, когда речь заходит о политике - выборах, свободе информации и попытках ее ограничить.