Советскому народу внушали, что армия в Афганистане выполняет "интернациональный долг". Однако на деле без использования "национальной специфики" и религиозного фактора обойтись не удалось. В составе Главного разведывательного управления вооружённых сил во время Афганской войны появились отдельные отряды специального назначения (ооСпН), укомплектованные выходцами из исламских районов СССР. Их называли "мусульманскими батальонами".

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Обмануть Амина

В своей книге о спецназе ГРУ Сергей Козлов отмечает, что "главная странность" 154 отдельного отряда, сформированного в 1979 году, заключалась в том, что в него брали только туркменов, таджиков и узбеков.

Многие бойцы отряда умели говорить на фарси (персидском языке), диалект которого под названием дари широко распространён в Афганистане. Таким образом, в общении с местными жителями они могли обходиться без переводчиков, в отличие от других советских частей.

Первый мусульманский батальон, которым командовал таджик (по другим данным, узбек) Хабибджан Халбаев, отправился в Афганистан в конце 1979 года. Все военнослужащие были одеты в форму афганской армии, которая имела поношенный вид, так как использовалась на тренировках ещё в СССР. Облик бойцов должен был ввести в заблуждение революционного правителя Афганистана Хафизуллу Амина, с которым в Москве больше не желали иметь дела.

Штурм дворца

Именно 154-й отряд решал основные задачи во время штурма дворца Тадж-Бек, где укрывался Амин. Мусульманский батальон под видом обычных солдат-афганцев был внедрён в структуру охраны дворца. По приказу командования он должен был внезапно повернуть оружие против других охранников. Халбаева предупредили, что если план выполнить не удастся, дело представят Амину, как личную "пьяную выходку" командира.

В результате спецоперации, проведенной 27 декабря 1979 года, было убито 7 членов отряда, ранено 36 человек. Дворец удалось захватить, несмотря на то, что защищавших его афганцев было в 4 раза больше, чем советских бойцов. Хафизулла Амин в перестрелке погиб. В 1980 году 154 в существовавшем виде расформировали, видимо, чтобы "замести следы" ликвидации Амина.

Вместо Китая - Афганистан

Вторым "мусульманским батальоном" стал 177 ооСпН (известен как "отряд Кара-майора"), созданный в 1980 году в Казахстане. Первоначально предполагалось использовать его для военных действий в китайском Синьцзяне, поэтому национальный состав был весьма своеобразен. В 177 ооСпН набрали в основном советских уйгуров, которых в ускоренном порядке обучили китайскому языку. Воевать в Китае не пришлось, и в 1981 году в отряд принимали уже все национальности Средней Азии. Тогда же подразделение было отправлено в Афганистан.

Против Панджшерского льва

Мусульманский 177 отряд в течение 9 месяцев воевал в Панджшерском ущелье - "вотчине" знаменитого полевого командира моджахедов Ахмад Шаха Масуда. Батальон базировался в районе кишлака Руха и фактически использовался в качестве не разведывательной, а горнострелковой части. Успешные действия среднеазиатских мусульман под руководством майора Керимбаева вынудили Масуда в 1982 году пойти на перемирие с советскими войсками. Данная операция была самой длительной по времени из всех, которые осуществлялись спецподразделениями ГРУ в Афганистане.

Сыны Кавказа

Третий мусульманский батальон (173 ооСпН) был сформирован в том же 1980 году из числа уроженцев Кавказа и Закавказья, исповедующих ислам. Командовал ими узбек Юлдаш Шарипов, а базировался отряд в городе Лагодехи, на востоке Грузии.

Впрочем, до отправки третьего мусульманского отряда в Афганистан в первоначальном "религиозно чистом" составе дело не дошло. К 1984 году кавказцы-мусульмане уже были существенно "разбавлены" другими военнослужащими. 173-й отряд воевал в районе Кандагара и по результативности, как пишет историк спецназа Борис Заякин, "занимал ведущие места в 40-й армии", теряя при этом во время операций гораздо меньше бойцов, чем другие подразделения.