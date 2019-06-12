В 1983-1988 годах Евгений Питовранов возглавлял Торгово-промышленную палату (ТПП) СССР. В последние годы его жизни, на волне разоблачений сталинских преступлений, в СМИ появились утверждения, будто Питовранов, в бытность начальником 2-го Главного управления (контрразведки) МГБ СССР, организовал по приказу Сталина ликвидацию председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса. Питовранов обратился в суд с иском о клевете и выиграл процесс. Это было в 1996 году, а спустя три года старый кадровый разведчик умер.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

На основе бесед с Евгением Питоврановым, записанных, по его утверждениям, в 1994 году, журналист Евгений Жирнов пять лет спустя после его смерти сделал ряд очерков о генерале для журнала "Коммерсант-Власть".

Евгений Питовранов родился в 1915 году. В ноябре 1938 года он был взят на кадровую работу в НКВД. В феврале 1941 года 25-летний Питовранов уже возглавил управление НКВД по Горьковской области с кучей оборонных предприятий. Правда, в июле 1941 года он был за что-то понижен в должности до заместителя начальника. Но потом его карьера снова пошла в гору. Согласно записям Жирнова, генерал ему признавался, что очень успешно в то время разоблачал разных "шпионов" и "диверсантов".

В 28 лет Питовранов, над головой которого в войну не просвистела ни одна пуля, получил первое генеральское звание - комиссара госбезопасности. С 1946-го по 1950-й год Питовранов был заместителем министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова, но в декабре 1950 года его решили назначить начальником контрразведки МГБ. В июле 1951 года Абакумов был арестован по обвинению в сионистском заговоре, и Питовранов оказался под ударом. 29 октября был арестован он сам.

Питовранов в своих показаниях оговорил Абакумова во всех смертных грехах, а кроме того придумал хитрый ход. Он решил написать самому Сталину (который вызывал его к себе за пару месяцев до ареста) нечто вроде меморандума о том, как надлежит бороться с "сионистским заговором" и создать агентурную сеть для систематического выявления врагов народа и вредителей среди евреев. Сталин, очевидно, вспомнил ту свою беседу с молодым заместителем министра, да и "меморандум" пришёлся ему по вкусу.

2 ноября 1952 года Питовранов был освобождён из заключения, а в январе 1953 года назначен заместителем начальника 1-го Главного управления МГБ (внешняя разведка). В мае 1953 года его посылают куратором над Министерством безопасности ГДР. Роль Питовранова в событиях, связанных с антисоветским восстанием в ГДР в июне 1953 года, - тёмная страница. Достойно внимания, что Питовранов благополучно пережил аресты и расстрелы обоих своих шефов - Абакумова и Берия - и продолжал делать карьеру. В ГДР, где проработал до 1957 года, он сделал большие успехи, в частности переманил в ГДР первого руководителя спецслужб ФРГ Отто Йона. Питовранов не брезговал привлекать к работе бывших кадровых сотрудников СД.

В 1957 году председатель КГБ Иван Серов отозвал Питовранова из ГДР и назначил начальником 4-го управления КГБ - по борьбе с антисоветскими элементами. Здесь Питовранов, по его словам, применил рекомендацию Сталина, который во время беседы с ним сказал, что слишком большая сеть осведомителей неэффективна. Питовранов освободил "стукачей" от официальных обязательств по работе, предоставив им право добровольно сотрудничать с КГБ. Тем самым штат осведомителей стал как бы личной агентурой самого Питовранова. По утверждениям Жирнова и историка Юрия Фельштинского, одним из его осведомителей о настроениях среди интеллигенции был поэт Евгений Евтушенко.

В 1960 году новый председатель КГБ Александр Шелепин расформировал 4-е управление, а Питовранова отправил в двухгодичную командировку делиться опытом с китайскими товарищами. По возвращении его оттуда Владимир Семичастный, сменивший Шелепина, поставил Питовранова во главе Высшей школы КГБ. Питовранов считал, что разведку ему не доверяли, опасаясь его слишком большого влияния. В 1966 году, под предлогом 50-летия, Питовранова отправили в отставку из "органов" на почётную работу заместителем председателя ТПП.

Питовранов считается наставником Фёдора Бобкова, возглавлявшего 5-е управление КГБ (по борьбе с антисоветскими элементами) в 1967-1983 годах, а также Евгения Примакова и самого Юрия Андропова. Андропов, ранее не работавший по линии спецслужб, сделал Питовранова своим главным советником на своём новом посту, который возглавил в 1967 году.

Таланты Питовранова были оценены Юрием Андроповым. В 1969 году он предложил опытному разведчику возглавить секретный отдел "П", который занимался бы вербовкой западных бизнесменов, близких к правящим кругам своих стран. По словам Питовранова, идея создания агентурной сети из бизнесменов пришла ему в голову во время работы в Германии, когда ему удалось подслушать разговоры спецслужбистов ФРГ. Есть, однако, обоснованная версия, что Питовранов никуда из органов не уходил, а его назначение в ТПП изначально было прикрытием для создания такой агентурной сети.

По уверениям самого Питовранова, дело шло прекрасно на протяжении 15 лет. Среди добытых материалов было и разоблачение некоего неназванного советского дипломата (можно предположить, что речь идёт об Эдуарде Шеварднадзе), что он работает на США. Однако Леонид Брежнев не поверил материалу и не дал ему хода. Вряд ли, однако, виноват Брежнев, ибо известно, что сам Андропов покровительствовал Шеварднадзе.

По словам Питовранова, его отдел занимался и секретными разработками, например, способами доставки малогабаритных атомных зарядов на морских судах, замаскированных под мирные. Проверить такую информацию не представляется возможным.

Также сомнительны и обстоятельства ликвидации отдела "П" в освещении интервьюера Питовранова. Владимир Крючков, возглавлявший тогда 1-е Главное управление КГБ, ревниво относился к деятельности отдела "П", дублировавшего его функции. Чтобы умилостивить Крючкова, в отдел на должность первого замначальника взяли протеже Крючкова - Николая Кутергина. В 1984 году тот внезапно сбежал на Запад, и тут выяснилось, что все агенты, завербованные с его участием, были дезинформаторами.

Однако в этой истории непонятно, почему пострадал именно Питовранов и его отдел, а не Крючков, чьим человеком был Кутергин. Крючков же, напротив, в 1988 году, при Горбачёве, стал председателем КГБ. Впрочем, если "включить конспирологию", то можно предположить, что и сам Крючков уже в 1970-е годы работал против СССР и что Горбачёв как раз за это сделал его главой спецслужб...

Всё это пока - дела тёмные. А к "беседам с покойными", которые сами интервьюируемые уже не могут опровергнуть, следует относиться с осторожностью. Ведь проще всего предположить, что сенсационные материалы такого рода призваны дезориентировать публику в потоке информации.

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