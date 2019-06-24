В NASA подтвердили сообщения СМИ о том, что исследователи обнаружили на Марсе метан, который обычно указывает на наличие живых организмов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает RT.

Марсоход Curiosity зафиксировал самое большое количество метана за время измерений - около 21 миллиардных долей.

В ведомстве напомнили, что метан может возникать в результате взаимодействия между камнями и водой.

Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле - он образуется благодаря живым существам, именно поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем.

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