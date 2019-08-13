В Сети опубликовали ролик, на котором крупная щука проплывает мимо туриста с зажатым в зубах сородичем. Автор не стал предпринимать никаких действий и продолжил безмолвно наблюдать за тем, как хищница уплывает со своей жертвой, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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