https://news.day.az/unusual/1146798.html Турист снял на видео крупную щуку-каннибала - ВИДЕО
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Турист снял на видео крупную щуку-каннибала - ВИДЕО
В Сети опубликовали ролик, на котором крупная щука проплывает мимо туриста с зажатым в зубах сородичем. Автор не стал предпринимать никаких действий и продолжил безмолвно наблюдать за тем, как хищница уплывает со своей жертвой, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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