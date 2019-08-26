О масштабных землетрясениях зачастую можно узнать заранее - заявляют ученые. Их исследования показали, что предвестники катастроф, небольшие землетрясения (форшоки), начинающиеся иногда даже за несколько недель до основного события, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Один из самых больших вопросов в сейсмологии землетрясений, это то, как они начинаются", - говорится в исследовании сейсмолога Даниэля Тругмана. "Мы обнаружили, что большинству (если не всем) землетрясений предшествуют форшоки, которые мы можем обнаружить с помощью современной техники".



Ранее ученые отмечали, что только половине всех умеренных землетрясений предшествовали более мелкие. Однако новое исследование землетрясений в Южной Калифорнии с магнитудой 4 балла в период между 2008 и 2017 гг. показало, что по крайней мере у 72% из них были менее заметные предшественники.



"Повышенная активность форшоков широко распространена в Южной Калифорнии", - отмечают авторы исследования.



"Это удивительно", - комментирует новые выводы его соавтор Захари Росс из Калифорнийского технологического института. "Это важно для понимания физики землетрясений", - добавляет эксперт.



Согласно исследованию, последовательные форшоки могут начаться где-то от трех до 35 дней до главного замлетрясения. Однако тяжелые, катастрофические последствия есть только у 5% из них.



Но понимание того, как развиваются землетрясения, может помочь ученым в прогнозировании повторных толчков. Соответственно, это помогло бы лучше оценивать потенциальный риск для людей.



"Мы определенно движемся к прогнозированию, которое носит статистический характер" , - пишет Тругман.



По словам Росса, открытие может также помочь повысить скорость работы систем раннего оповещения о землетрясениях. Компьютеры, отмечающие "микротрясения" и отслеживающие их динамику, могут гораздо просчитать последствия и, в случае необходимости, гораздо раньше сообщить о надвигающейся катастрофе.

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