Вечером 16 августа жители жилого комплекса, находящегося в городе Халф Мун Бэй (округ Сан-Матео, штат Калифорния, США), обнаружили пернатого пленника, в квартире на втором этаже. Прибывшим на место вызова спасателям пришлось связаться с хозяином квартиры, который отсутствовал в городе. Получив от него разрешение на поимку птицы, сотрудники организации SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Общество по предотвращению жестокого обращения с животными) удалили стекло и поймали пернатого гостя, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.



