https://news.day.az/unusual/1149794.html Ястреб, разбив стекло, наведался в квартиру в США - ВИДЕО
Вечером 16 августа жители жилого комплекса, находящегося в городе Халф Мун Бэй (округ Сан-Матео, штат Калифорния, США), обнаружили пернатого пленника, в квартире на втором этаже. Прибывшим на место вызова спасателям пришлось связаться с хозяином квартиры, который отсутствовал в городе. Получив от него разрешение на поимку птицы, сотрудники организации SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Общество по предотвращению жестокого обращения с животными) удалили стекло и поймали пернатого гостя, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Ястреб, разбив стекло, наведался в квартиру в США - ВИДЕО
Вечером 16 августа жители жилого комплекса, находящегося в городе Халф Мун Бэй (округ Сан-Матео, штат Калифорния, США), обнаружили пернатого пленника, в квартире на втором этаже. Прибывшим на место вызова спасателям пришлось связаться с хозяином квартиры, который отсутствовал в городе. Получив от него разрешение на поимку птицы, сотрудники организации SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Общество по предотвращению жестокого обращения с животными) удалили стекло и поймали пернатого гостя, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
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