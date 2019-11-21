Во многих европейских странах действуют необычные для остального мира законы. Так например, в солнечной Испании можно получить гражданство, если твоя фамилия входит в особенный список, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Причины такого интересного решения властей исходят еще из 1492 года, когда указом королевской четы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Католической из Испании были изгнаны евреи-сефарды.

Тогда испанских евреев и всех последователей иудаизма просто лишили защиты закона и возможности выполнять любую финансовую деятельность. Закон позволял совершать любые преступления над евреями, которые десятилетиями жили на этой земле. Чтобы этого избежать, иудеи должны были креститься, но большинство отказалось менять веру и в отчаянии покинуло страну.

В 2015 году власти современной Испании одумались и решили исправить ошибки прошлого, выпустив соответствующий закон. Согласно нему обладатели более, чем 5000 фамилий получат испанское гражданство и смогут вернуться на родину. По оценкам специалистов, до 500 тысяч сефардов воспользуются своим правом, а власти потратят на это около 30 млн евро.

Приведем некоторые фамилии из списка:

"Abad, Abadía, Abarca, Abastos, Abaunza, Abbot, Abdallá, Abdalah, Abdallah, Abdelnour, Abdo, Abea, Abel, Abela, Abelado, Abella, Abellán, Abendaño, Abou, Abraham, Abrahams, Abrahán, Abrego, Abreu, Abrigo, Abril, Abufelo, Abugadba, Aburto, Acabal, Acebal, Acedo, Acevedo...

Barahoma, Barahona, Barajas, Baraquiso, Barat, Barba, Barbagallo, Barbagebra, Bárbara, Barbena, Barben, Barberena, Barbosa, Barboza, Barcelas, Barcelata, Barcenas, Barcia...

Da Costa, Da Silva, Dacosta, D'Acosta, Dalorso, Dalorzo, Dalsaso, Damaceno, Damito, Daniel, Daniels, Dapuerto, Dapueto, Darce, Darche, Darcia, Darío, Dasadre, Dasilva, Dávalos, David, Dávila, Davis, D'Avola, De Abate, De Aguilar, De Alba, De Alvarado...

Jácamo, Jacobo, Jácome, Jácomo, Jaen, Jáenz, Jara, Jaramillo, Jarquín, Jarrín, Jerano, Jerez, Jiménez, Jimera, Jinesta, Jirón, Joseph, Jovel, Juárez, Junco, Juncos, Jurado...

Kaminsky, Klein, Kuadra...", - такие фамилии и еще тысячи других включены в список тех, кто может спустя века законно вернуться на родину предков.