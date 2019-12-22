Нередко в современном обществе можно услышать популярное мнение, что мужчины и женщины, будто существа с разных планет не понимают друг друга. Как ни странно мозг мужской и женской половины населения человечества действительно устроен по-разному, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Тайны мозга

Объяснение данному феномену было дано американскими учеными. В ходе ряда экспериментов было установлено, что мозговые цепи мужчин направлены от передней части мозга к задней. При этом они образуют продольную прямую связь. В то же время левое и правое полушария головного мозга практически не связаны друг с другом. Единственное место, где они пересекаются, - это мозжечок, отвечающий за движения.

Не удивительно, что мужчины прямолинейны, хорошо управляют транспортными средствами и лучше выполняют одну большую задачу, погружаясь, чем несколько мелких. С другой стороны, у женщин все обстоит практически наоборот. Левое и правое полушария мозга у слабой половины человечества отлично связаны друг с другом, обеспечивая пространственное мышление, воображение и возможность выполнять несколько дел сразу. Не удивительно, что мужчины и женщины от природы, имеющие разные алгоритмы мышления порой не могут понять хода рассуждений и логики друг друга.

Даже вес мозга у них разный. У мужчин "серого вещества" на 10% больше, чему у женщин. В то же время мозг женщины намного сложнее устроен и более функционален, чем у мужчины. Недаром народная мудрость не рекомендует спорить с женщиной, утверждая, что она все равно окажется права.

Каждому свое

В ходе исследований учеными, в том числе, была выявлена зависимость работы мозга от успеха человека в той или иной профессии, которая также зависела от пола тестируемого. Мужчинам свойственны профессии, где важна внимательность, сосредоточенность и работа на конкретный результат: это водители, инженеры, военные, ученые-изобретатели.

В то же время женщины больше специализируются на гуманитарных профессиях, где важен широкий кругозор, но нет, задачи придти к строго определенному результату: учителя, дикторы, дизайнеры, актеры, представители творческих профессий. При этом если мужчина на своем пути встречает "неразрешимую" проблему, он, как правило, пытается решить ее в лоб, в то время, как женщина найдет множество способов обойти образовавшиеся "острые углы".

Недаром лучшие интриганки и шпионки испокон веков были женщинами. В то же время не зря говорят, что когда в браке соединяются мужчина и женщина, то сходятся две половинки одного целого. Действительно, дополняя друг друга, два члена семьи объединяют в себе два различных начала, которые слившись воедино, способны подняться на недосягаемые вершины.

Мужчина лучше действует, решая конкретную задачу. При этом женщина видит гораздо большей вариантов путей движения вперед, подсказывая своему избраннику единственно верный из них.

Ведь только женщина способна совмещать логику и интуицию в одном целом. Не удивительно, что благодаря своему строению мозга мужчины больше подвержены стрессам и психосоматическим заболеваниям. Встретившись с проблемой, они, переживая ее, замыкаются в себе. Женщины же в аналогичной ситуации ищут того, кому можно выговориться, призывают на помощь "всю Вселенную" и решают возникшую ситуацию.