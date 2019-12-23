Основа воспитания тибетских народов отличается своим стремлением к уважению и мудрости. В ней кроются вековые традиции и накопленный опыт. На Тибете принято воспитывать детей так, чтобы в будущем они могли стать самодостаточными личностями, наполненными уважением к родителям и своему окружению. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, по каким правилам живут тибетские дети.

Этапы воспитания

Жители Тибета привыкли разделять воспитание на несколько этапов, в зависимости от возраста детей:

- Возраст ребенка до 5 лет.

- Возраст от 5 до 10 лет.

- Возраст от 10 до 15 лет.

- Старше 15 лет.

Каждый этап взросления крайне важен, и ни один местный житель не может игнорировать эту градацию при общении со своим ребенком.

До 5 лет

Заведено, что именно в этом возрасте, с ребенком нужно обращаться "как с царем". Это значит, что родители не имеют права что-либо запрещать малышу. А напротив, они должны постоянно одобрять его выбор и позволять все то, что вызывает положительные эмоции у ребенка. Никаких криков и телесных наказаний, так как подобное поведение со стороны родителей воспитает в нем привычку подчиняться тем, кто сильнее.

Если же ребенок пытается сделать что-то опасное, то его просто отвлекают. Инструментом для отвлечения служит испуганное лицо родителя и испуганный возглас. В таком возрасте ребенку проще понять мимику и интонацию, а не сложную логику запрета.

Тибетцы даже и не стараются объяснять своим малышам, что разбитая ваза или сломанный стул - дорогой предмет роскоши, для покупки которого придется много работать.

От 5 до 10 лет

При достижении пятилетнего возраста ребенок попадает не в самый радостный период своей жизни. Местные жители называют его "рабский". Перед ребенком постоянно ставятся какие-либо задачи и требуется моментальное их выполнение. Наказывать можно только дополнительной работой или "штрафными санкциями" по типу запрета на употребление сладостей и прогулку с друзьями. В этом возрасте у детей развивается интеллект, способность выявлять реакцию других на свое поведение и поступки. Также ребенок моделирует положительное восприятие его окружающим миром. В данный период важно начинать объяснять базовые вещи.

От 10 до 15 лет

С 10 лет начинается период, когда взрослые должны общаться со своими отпрысками "на равных". Родители принимают советы от ребенка по разрешению жизненных ситуаций, прислушиваются к его мнению и дают возможность проявлять самостоятельность. В таком возрасте у детей формируется независимое мышление, которые играет важную роль во взрослой жизни. Тибетцы уверены, что именно до 15 лет, ребенок должен научиться принимать решения и помогать в этом своим родителям. Если требуется привести ребенка к другому выводу, то делается это не напрямую, а методом дискуссий и подсказок. Прямые запреты в этот период также не применяются.

Четвертый период - старше 15

Жители Тибета полагают, что после достижения 15 лет, воспитание ребенка не имеет смысла. Подросток уже стал сформированной личностью. Попытки что-то изменить и перевоспитать ребенка только испортят отношения с ним. Тибетцы советуют просто наслаждаться взрослением сына или дочери и пожинать плоды успешного воспитания.

Почему такая градация верна

- Если эмоционально подавлять ребенка до 5 лет, то он может просто потерять интерес к жизни. Приучив его бездумно и привычно подчиняться грубой силе, вы сделаете только хуже.

- Если вы будете продолжать нянчиться с ребенком, достигшим пятилетнего возраста, то он может вырасти инфантильным и неспособным к труду.

- Если вы будете опекать ребенка как маленького после 10 лет, то, вероятно, он вырастет неуверенным, будет зависимым от более самостоятельных друзей, которые не всегда оказывают положительное влияние.

- Если вы не будете уважать ребенка в подростковом возрасте, то он постарается пресечь такое отношения и покинет вас навсегда при первой возможности.