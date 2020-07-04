Пластмассовый дом в СССР

В 1961 году в Ленинграде провели уникальный строительный эксперимент: одноквартирный особнячок, из пластмассы!

В 50-60-е годы города СССР массово застраивались домами, в народе прозванными "хрущевками". В погоне за дешевизной и ускорением темпов строительства пробовали реализовать удивительные проекты, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Old History.

В 1961 году в Ленинграде провели уникальный строительный эксперимент: на Торжковской улице в глубине квартала между домом 24 корпус 1 и 24 корпус 2 был построен небольшой особняк.

Построен проекту архитектора Алексея Щербенка и инженера Леонида Левинского.

Уникальность его заключалась не в ярком архитектурном облике, не в том, что среди типовых хрущевских пятиэтажек вдруг возник одноквартирный особнячок, а в том, что сделан он был из пластмассы!

Идею стандартизированного, дешёвого домостроения взяли из Франции.

Французские архитекторы поделились с советскими коллегами планом дома, рассчитанным на проживание одной семьи. К слову, во Франции первый такой дом возвели в 1956 году. По расчётам на его возведение уходило совсем немного времени. Проект также был и относительно недорог, ведь дом предполагалось строить из пластика и его производных.

По сути, домик был двухэтажным. Нижний этаж был техническим, где находились различные коммуникации и установка воздушного отопления и вентиляции. Стены технического этажа были выполнены в виде железобетонного каркаса, заполненного стеклоблоками. Пластмассовым являлся верхний (жилой) этаж, приподнятый на 2 метра 20 сантиметров над уровнем земли.

Чтобы посмотреть на новый дом, люди приходили со всех концов города. Неудивительно, ведь поглядеть было на что! Пластмассовый жилой дом стоял на двухметровой "ножке", защищавшей инженерные системы и вентиляцию. В саму "хрущёвку-коттедж" был отдельный вход по лестнице с улицы. Внутри тоже было довольно занятно.

За стенами, сделанными из армированного пластика, располагалась довольно просторная квартира - целых 49 кв.м. Состояла она из одной общей комнаты, небольшой кухни, совмещённого санузла и кладовки. Всю мебель внутри дома тоже изготовили из пластмассы. Выйдя через дверь, можно было попасть на собственную террасу. Впрочем, вряд ли жители пластикового дома проводили бы много времени на ней. Из окон, произведённых из оргстекла, и так был отличный вид на город. Кстати, позволить себе такую квартиру-дом могли бы многие советские граждане. Себестоимость её была около 850 рублей. Впрочем, экспериментальный дом в Ленинграде так и остался в единственном экземпляре. Долгое время он был заброшенным, пока в восьмидесятые его не снесли.

Серийное производство хрущёвок из пластика так и не наладили, несмотря на все старания архитекторов. По слухам, самому Щербенку начальство сказало, что такие дома строить нельзя. Мол, сверху пришёл приказ, что нечего воспитывать в советском гражданине индивидуализм, давая ему настолько отдельную квартиру. Но дело было не только в этом. Жилые дома из пластика были дороги в обслуживании. Застроенный такими домами квартал обходился бы в два с половиной раза дороже в обслуживании, чем квартал обычных хрущёвок. Однако кое-какие цели, преследуемые архитекторами и инженерами, всё-таки были достигнуты.

Экспериментальный пластиковый дом простоял в Ленинграде целых три года. Всё это время в нём находилась лаборатория. В ней изучали эксплуатационные показания изделий из пластика, в том числе и того самого дома. Также, день за днём изучая поведение материалов, исследователи делали выводы о возможности постройки домов из других видов пластика.

Первый пластмассовый дом в 1956 году разработал французский архитектор Жан Маневаль. Себестоимость квадратного метра в нём была в 3 раза ниже, чем в бетонном панельном доме. Вот этот дом:

В 1957 году пластиковый "Дом будущего" построили в американском Диснейленде. Предполагалось, что такими домами застроят социальные кварталы в районах чёрной бедноты - в Чикаго и Детройте. Его себестоимость также, как во французском аналоге, была в 3 раза ниже, чем в бетонных домах.

Голливудский пластиковый дом: