На Мадагаскаре нашли общего предка динозавров и птерозавров

В отложениях триасового периода на территории Мадагаскара палеонтологи нашли остатки миниатюрного ящера, который был родственником и динозавров, и птерозавров. Описание находки опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы привыкли считать, что почти все динозавры были огромными. Мы нашли остатки существа, которое в эволюционном плане близко и к динозаврам, и к птерозаврам, и при этом было очень маленьким", - рассказал один из авторов работы, куратор Музея естественных наук штата Каролина (США) Кристиан Каммерер.

По современным представлениям палеонтологов, птерозавры были первыми позвоночными, которые освоили полет. Вопреки обыденным представлениям, они вовсе не динозавры и даже не их близкие родичи. Как предполагают ученые, эти крылатые ящеры появились в конце триасового периода, около 220-210 млн лет назад, через несколько десятков миллионов лет после того, как их предки, похожие по облику на ящериц, отделились от общего древа эволюции архозавров.

Где и как они эволюционировали, палеонтологи пока не могут сказать. Некоторые ученые предполагают, что птерозавры изначально были водными или полуводными существами и научились летать постепенно. В пользу этой гипотезы говорит структура их кладок и яиц. Другие исследователи сомневаются в этом.

Благодаря раскопкам на юго-западе Мадагаскара, где залегают породы середины и конца триасового периода, сформировавшиеся примерно 240-230 млн лет назад, Каммерер и его коллеги сделали большой шаг для того, чтобы узнать историю возникновения этих летающих ящеров.

Причуды эволюции

Множество окаменелостей ученые нашли там еще два десятка лет назад, и все последующее время потратили на их изучение. Недавно палеонтологи заметили, что среди этих остатков были кости маленького и необычного ящера, который принадлежал к так называемым орнитодирам - особой категории архозавров, в которую входили и динозавры, и птерозавры.

Длина рептилии не превышала десяти сантиметров, а масса - нескольких десятков граммов. Проанализировав ее анатомию, Каммерер и его команда пришли к выводу, что этот ящер - самый примитивный из известных науке родич и динозавров и птерозавров. Его назвали Kongonaphon kely, что означает "маленький убийца насекомых" на смеси из древнегреческого и малагасийского.

Это существо было значительно меньше, чем более древние архозавры, что говорит о том, что изначально эволюция и динозавров, и птерозавров шла не в сторону увеличения размеров, а в сторону миниатюризации.

Как предполагают ученые, небольшие размеры и основанная на насекомых диета помогали предкам динозавров и птерозавров сосуществовать с гигантскими крокодилообразными равизухиями - четвероногими хищниками, которые могли достигать шести метров в длину и нескольких сот килограммов по массе. По мнению Каммерера и его коллег, переход в эту экологическую нишу, которая до появления орнитодир пустовала, сыграл ключевую роль в эволюции и динозавров, и птерозавров.

В частности, небольшие размеры помогли предкам и тех, и других ящеров пережить нестабильный климат триасового периода и несколько массовых вымираний, которые уничтожили равизухий и других крупных архозавров. Вдобавок миниатюризация позволила птерозаврам сделать первые шаги к полету и стать первыми летающими четвероногими существами, заключают исследователи.