Обнаружен новый вид глубоководных медуз

Необычно большую и весьма эффектно выглядящую глубоководную медузу из рода Atolla описали американские морские биологи из Исследовательского института Океанариума залива Монтерей в Калифорнии. Новый вид получил наименование Atolla reynoldsi в честь старейшего волонтера океанариума Джеффа Рейнольдса. Статья об этом опубликована в журнале Animals, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представители рода Atolla распространены по всему миру, обычно они обитают на больших глубинах. Для них характерна одна особенность, которую исследователи часто используют для идентификации, - одно гипертрофированно удлиненное щупальце, которое способно вытягиваться на расстояние, в шесть раз превышающее диаметр зонтика самой медузы. Наблюдения исследователей из Японии показали, что это щупальце помогает атолле эффективно ловить своих жертв, в числе которых могут быть и другие стрекающие - сифонофоры.

Представители вида A. reynoldsi относительно велики по сравнению с прочими Atolla: самый крупный экземпляр, который был выловлен, имел диаметр 13 см. Как и у других подобных глубоководных медуз, у A. reynoldsi имеются характерные бородавчатые выросты и гребни, а край зонтика образует своеобразную корону, благодаря чему эта группа кишечнополостных и получила наименование корономедуз. Новый вид также обладает отчетливо проступающим сквозь полупрозрачное тело крестообразным красноватым кишечником.