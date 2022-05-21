Любопытный навигатор для поиска товара в магазине
Depozit faizini öncədən al!

Интересная реализация навигации в магазине. Жаль, что владельцам торговых точек подобная система крайне невыгодна, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Отличная вещь, особенно когда находишься в незнакомом для себя крупном супермаркете.