https://news.day.az/unusual/1463500.html Любопытный навигатор для поиска товара в магазине - ВИДЕО
Любопытный навигатор для поиска товара в магазине - ВИДЕО
Интересная реализация навигации в магазине. Жаль, что владельцам торговых точек подобная система крайне невыгодна, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Отличная вещь, особенно когда находишься в незнакомом для себя крупном супермаркете.
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