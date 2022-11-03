Названы самые вредные пищевые добавки

При современном темпе жизни для экономии нашего времени мы привыкли покупать полуфабрикаты - блюда, уже практически готовые к употреблению, и требующие минимальное время для приготовления. О том, чем опасны покупные полуфабрикаты и какие добавки содержат, "Газете.Ru" рассказала консультант по питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью и ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению Татьяна Широкова, передает Day.Az.

Полуфабрикаты зачастую содержат в себе много пищевых добавок для придания блюду вкусовых качеств и внешнего вида, облегчения технологического процесса, продления срока хранения и придания нужной консистенции продукту. В частности, речь идет о консервантах, красителях, усилителях вкуса и аромата, стабилизаторах, эмульгаторах и антиокислителях.

"В последствии из-за этих добавок могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, поскольку полуфабрикаты часто содержат высокое количество жира, соли и сахара. А также может привести к диабету и спровоцировать рак", - сказала она.

Специалист порекомендовала внимательно изучать упаковку, чтобы избегать вредных добавок.

Так, распознать, что в продукте есть аллергены можно, увидев в составе Е216-217, Е230-232, Е239, Е311-131. Добавки, вызывающие расстройство желудочно-кишечного тракта: Е154, Е220-226, Е320-322, Е338-341, Е343, Е405, Е407, Е450-454, Е461-466, Е626-635.

Ракообразующие добавки: Е102, E103, E105, Е110, E121, E123, E125-126, E130-131, Е142, Е152-153, Е210-217, Е219, Е230, Е240, Е249, У252, Е280-283, Е330, Е447, Е954.

Добавки, вредные для кожи: Е230-233, Е239, E151, E160, E951, E1105. Повышающие холестерин: Е320, Е321.

"Путь к здоровью лежит через цельный рацион, а не переработанные продукты. И разница для нашего организма огромная. Старайтесь придерживаться цельного рациона, включайте в рацион больше фруктов, ягод, овощей и зелени. И не экономьте время на свое здоровье", - заключила Широкова.