Названы продукты, которые ускоряют старение

Чтобы сохранить здоровье и молодость, нутрициолог Ната Гончар посоветовала исключить из рациона три группы продуктов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По мнению эксперта, старение приближают сахар и сладости, продукты, содержащие трансжиры и алкоголь.

"Сахар - быстрый углевод, который нарушает работу митохондрий (энергетические станции клеток) и провоцирует хроническое воспаление, причину старения кожи и органов", - объяснила эксперт в беседе с изданием "Спорт-Экспресс". Гончар отметила, что сахар медленно разрушает белок и липтиды - это можно увидеть по состоянию кожи: на ней появляются морщины, воспаления, акне.

Нутрициолог подчеркнула, что сахар - это не только сладости. Его часто добавляют в кетчуп, соус, йогурты, злаоковые батончики. "Фруктоза, патока, мальтоза и лактулоза также являются сахарами", - напомнила специалист.

Вторая группа стоп-продуктов - все, что содержит трансжиры, так как они ослабляют приток крови к коже, что провоцирует преждевременное старение и появление морщин. Транжиры, по словам Гончар, содержатся не только в фастфуде и жареных блюдах, но в маргарине и кондитерских изделиях.

К третьей группе продуктов, провоцирующих старение, относятся алкоголь и коктейли - сильнейшие токсины, которые способствуют преждевременному старению мозга.

"При распаде продуктов алкоголя в коже накапливаются токсины, которые при избытке могут вызвать повреждения кожи, появление желтизны и глубоких морщин", - рассказала Гончар, добавив, что токсины разрушают коллаген, у кожи снижается эластичность ткани, что приводит к обезвоживанию, покраснениям, отечности.