Для чего ученые "разбудили" древние вирусы?
Ученые из французского университета Экс-Марсель разморозили семь древних вирусов, обнаруженных в Сибири. Как заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, цель работы - "понять эволюцию не только животных и человека, а всего живого в целом", передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.
"Нахождение генетического аппарата позволяет с помощью современных методов восстановить отдельные фрагменты или микроорганизм, то есть вирус, целиком. И проследить, как он связан с другими элементами эволюции. Это важно для понимания, в каких формах жизнь на нашей планете может быть представлена. Например, в глубинах океана или в условиях вечной мерзлоты", - пояснил эксперт.
Ученый отметил, что есть разные формы жизни, - как не имеющие ядра микроорганизмы, так и сложные многоклеточные организмы. Исследование древних вирусов может помочь понять устройство и развитие других живых организмов. По его словам, возраст исследуемых образцов, а это 27 000 и 50 000 лет, не такой уж большой в масштабах человечества.
"Путем их размораживания и изучения генома удается сохранить сами эти микроорганизмы. Именно эти вирусы неопасны для человека, они заражают амеб. Но такое изучение очень важно с точки зрения превентивной безопасности. Потому что есть высокая вероятность, что в вечной мерзлоте сохранились какие-то микроорганизмы, которые могут представлять опасность для человека", - заявил Н.Крючков.
Эксперт прокомментировал версию о том, что в результате подобных исследований могут развиваться пандемии. По его словам, изучения проводятся как раз для проработки алгоритмов защиты планеты от возможных инфекций, в том числе ранее неизвестных. К тому же глобальное потепление действительно может привести к освобождению пока еще замороженных микроорганизмов.
При этом ученый подчеркивает, что при проведении подобных исследований нужно очень строго следить за техникой безопасности. Лаборатории, ведущие такую деятельность, должны попадать под международный контроль.
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