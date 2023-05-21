Сон, яйца и джекпот: Невероятная история выигрыша в лотерею из Таиланда

61-летняя жительница Таиланда Самани Плукджай выиграла в лотерею баснословные деньги благодаря своему сну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unian, женщине приснился пожилой человек и сказал ей взять восемь яиц и рис - сделать такое подношение богам. После этого, пообещал он, она станет очень удачливой.

"Мне приснился сон, что кто-то постарше пришел ко мне во сне и сказал мне взять восемь яиц и рис, чтобы положить их на алтарь, и тогда мне будет сопутствовать удача", - рассказала она.

Но не все так просто: Плукджай решила, что сон подсказывает ей цифры. Пожилой человек, сочла она, - символ 9, яйца - 0, и при этом их 8. Тогда женщина купила лотерейные билетами с цифрами из сна и сорвала джекпот. Ее выигрыш составил 12 миллионов бат (более 350 тысяч долларов).

Самани хочет часть выигрыша пожертвовать на строительство храма, отдать часть денег детям и оплатить обучение пяти внуков, а также расплатиться с долгами.

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