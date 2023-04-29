Малайзиец выиграл крупную сумму благодаря совету жены
Житель города Кланг, Малайзия, разбогател благодаря тому, что купил лотерейный билет по совету жены, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
Мужчина рассказал, что всегда покупал лотерейные билеты с одной и той же числовой комбинацией. Когда он в очередной раз зашел в магазин вместе с женой, чтобы сыграть в лотерею, то узнал, что билет с его любимыми числами уже продан.
Малайзиец собирался покинуть магазин, однако жена предложила ему купить другой лотерейный билет. Мужчина решил последовать ее совету. Спустя некоторое время он узнал, что сорвал куш в размере трех миллионов малайзийских ринггитов ($688.000). "Я не мог поверить, что выиграл. Вот почему нужно слушать жену!" - заявил счастливый победитель.
Мужчина планирует отложить часть денег на будущее детей. Остальную сумму он отдаст жене. Победитель отметил, что она сможет грамотно распорядиться деньгами.
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