На Луне заметили валуны со странными магнитными свойствами

На Луне в области Рейнер Гамма были замечены валуны с необычными магнитными свойствами. Об этом сообщается в пресс-релизе Мюнстерского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации университета, эти валуны отражают свет не так, как другие аналогичные объекты на Луне. По словам ученого университета Оттавиано Рюша, современные знания о магнитных свойствах Луны ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника Земли и его магнитного ядра.

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