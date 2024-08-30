Загадочный шар нашли у берегов Аляски

Американские исследователи обнаружили загадочный сияющий золотистый шар на дне океана у берегов Аляски. Об этом сообщило издание Live science, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, необычный объект был найден в 2023 году в ходе экспедиции, организованной отделом изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Указывается, что подводный робот, использовавшийся для обследования дна, обнаружил шар диаметром около 10 см на глубине 3,3 тыс. м. Шар был "плотно прикреплен к камню", и на одной из его сторон ученые заметили отверстие, отмечает Livescience.

Согласно информации издания, некоторые океанологи предположили, что шар может быть мертвой губкой или остатком коралла. Согласно другой приведенной журналом гипотезе, находка может быть яйцом неизвестного морского существа, что предполагает наличие в океане весьма крупного животного. "Если это яйцо, то действительно интересный вопрос - чье это яйцо. Оно довольно большое. Это не маленькая рыбья икра. Это нечто значительное ", - приводит мнение исследователей Livescience. При этом, как подчеркивается в публикации, участников экспедиции смутило то, что поблизости не было обнаружено других подобных шаров, что нехарактерно для яиц морских обитателей.

Шар был поднят на поверхность для дальнейших исследований, однако точное его происхождение пока не определено, пишет издание. "Хотя мы смогли поднять золотистый шар и доставить его на судно, нам пока не удалось определить, что он собой представляет, не считая того факта, что он биологического происхождения", - сообщил руководитель экспедиции Сэм Кэндио.

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