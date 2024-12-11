19 интересных фактов об Антарктиде, которые вы не знали

Антарктида - это бескрайний южный континент со своими уникальными законами и неповторимой атмосферой. А знаете ли вы, какой часовой пояс охватывает этот регион? Есть ли среди людей те, кто родился именно здесь? И главный вопрос: обитают ли в этих краях белые медведи? В Антарктиде не только царит холод, но также кипит жизнь, полная интересных событий и веселья!



В Антарктиде есть места, где дождя или снега не было вот уже 2 миллиона лет. 1% территории Антарктиды не покрыт льдом. Это так называемые антарктические оазисы и они считаются самыми суровыми пустынями в мире.



В Антарктиде можно встретить уникальный водопад, который называется кровавый водопад. Из-за большого содержания оксида железа поток, вытекающий из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо в Восточной Антарктиде, имеет кроваво-красный оттенок.



Именно в Антарктиде найдено больше метеоритов, чем где-либо на Земле



70% всей пресной воды на планете находится где? Правильно, в Антарктиде



Антарктида не относится ни к одному часовому поясу. Поскольку Антарктида в основном необитаема, континент официально не разделён на часовые пояса. Тем не менее, в ряде существующих исследовательских станций используется либо часовой пояс страны, к которой они относятся, либо местное время тех стран, что расположены поблизости.



Средняя толщина ледяного покрова в Антарктиде составляет 1 милю (1,6 км).



Айсберги бывают очень большими. Рекордно крупный образец превышает площадь Ямайки. Площадь айсберга B-15 составляет 11,000 квадратных километров.



В Антарктиде есть два населённых людьми (а не императорскими пингвинами) города



В Антарктиде с 1994 года нет ездовых собак. Их всех вывезли. Учёные опасались, что они передадут собачью чумку тюленям. Или будут просто мешать спокойно жить представителям местной фауны.



Под ледяным покровом Антарктиды располагаются более 300 озёр



Очевидно, что температурный рекорд был зафиксирован именно здесь: -98 °C. Условия, при которых может возникать такая низкая температура - сухой воздух и ясное небо, сохраняющиеся в течение нескольких дней.



Антарктида когда-то была тропическим континентом, и она может снова им стать из-за выбросов CO2. Но нескоро. Некогда зелёная и благоухающая Антарктида, населённая мамонтами, вновь может возвратиться к этому состоянию через несколько сотен лет. А всё из-за постоянного сжигания ископаемого топлива. Как вы понимаете, нам, людям, это не на руку.



Вулкан Эребус является самым активным вулканом на планете. И самым южным. В нём постоянно что-то бурлит - никак он успокоиться не может.



Антарктида, Арктика и ещё несколько особо удалённых островов являются единственными местами на планете, не колонизированными муравьями



Будь Антарктида страной, она была бы второй по величине территории - следом за Россией. Её площадь - 14 000 000 квадратных километров.



А ещё в Антарктиде нет рептилий и, что особенно приятно, змей



Кстати, наивысшая температура, зафиксированная на территории Антарктиды: +17.5 °C. Такая теплынь имела место в 2015 году.



Вопреки популярному заблуждению, в Антарктиде нет белых медведей. Они водятся в Арктике. Мысли медведей на фото: "Вот бы взять отпуск, да махнуть в Антарктиду!"



16 октября 2018 года NASA обнаружила на территории Антарктиды вот такой вот удивительно ровный айсберг. Существует даже термин - "табличные айсберги". Они появляются в результате разлома более крупного айсберга. Гляциолог из Университета Мэриленда Келли Брант объясняет их появление, приводя пример: ноготь, растущий слишком долго, в конце концов начинает трескаться, и для его разлома характерны прямые линии.

