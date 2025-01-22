В США засняли землеройку, более 100 лет прятавшуюся от людей

В США энтузиасты могли впервые поймать землеройку Sorex lyelli, которую ученые не могли сфотографировать более 100 лет. Об этом рассказало издание SFGate, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Животное было описано еще в начале XX века, однако из-за маленького размера и подземного образа жизни оно ни разу не попадало в объектив. Таким образом, Sorex lyelli было единственным млекопитающим на территории штата Калифорния, внешний вид которого более ста лет не был подтвержден.

Студенты-энтузиасты отправились в горы, расставили там ловушки с приманками. Им попались 15 землероек, одна из них оказалась именно Sorex lyelli.