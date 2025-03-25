Раскрыта неожиданная опасность шумных дорог

Нахождение в постоянном шуме и загрязненном воздухе повышает риск развития деменции. Неожиданную опасность крупных автомагистралей раскрыли ученые из Университета Джорджии в США, результаты их исследования опубликованы в журнале Ageing Research Reviews (ARR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты установили, что плохое качество окружающей среды приводит к проблемам со здоровьем вплоть до преждевременного ухода из жизни. Шум и грязный воздух в том числе снижают когнитивные способности.

Так, риск развития деменции у живущих рядом с крупными дорогами увеличивается на 10 процентов. Вероятность появления такого заболевания растет из-за наличия в воздухе мелкой пыли и повышенного уровня диоксида азота - они проникают в атмосферу вместе с выхлопами от машин, сжиганием нефти, угля, природного газа и табака. Дополнительно усиливают загрязнение воздуха газовые кухонные плиты и керосиновые обогреватели, предупредили ученые.

Профилактикой деменции могут послужить регулярные прогулки в парках, в лесах и рядом с водоемами, отметили специалисты.