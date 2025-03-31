Вода в мантии Земли управляет извержениями вулканов

Норвежские ученые из Университета Осло обнаружили, что вода в зоне перехода мантии Земли (MTZ) на глубине 410-670 километров может влиять на внутриплитный вулканизм - извержения, происходящие вдали от границ тектонических плит. Исследование опубликовано в научном журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems (GGG), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

MTZ - это слой мантии Земли, где вода хранится в минералах, таких как рингвудит и вадслеит. Вода попадает туда благодаря субдукции - процессу, при котором тектонические плиты погружаются в мантию.

Однако распределение воды в MTZ неравномерно, что влияет на геологические процессы на поверхности. По оценкам специалистов, в зоне перехода мантии может храниться несколько океанов влаги.

Ученые проанализировали данные за последние 400 млн лет, чтобы определить, где вода могла накапливаться в MTZ. Они обнаружили, что 42-68% внутриплитного вулканизма происходят над участками MTZ, богатыми водой.

Корреляция особенно сильна в регионах, где вода сохранялась в MTZ в течение 30-100 млн лет. Это говорит о том, что для гидратации MTZ и запуска вулканической активности необходимы длительные периоды субдукции.

Например, Восточная Азия, западная часть Северной Америки и восточная Австралия находятся над гидратированными участками MTZ, что объясняет их вулканическую активность. В то же время Индийский океан, юго-восточная Африка и юг Атлантического океана находятся над сухими участками MTZ, где вулканизм практически отсутствует.

Исследование помогло понять, как вода в мантии влияет на геологические процессы на поверхности Земли. Оно также объясняет глобальные закономерности вулканической активности за последние 200 млн лет.