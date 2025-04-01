Найдены доказательства существования древней цивилизации

Археологи обнаружили на севере Марокко останки древнего поселения, которое существовало более 3 тысяч лет назад. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о том, что до прихода финикийцев земли Магриба были пустыми. Исследование опубликовано в Antiquity, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о месте под названием Каш-Куш. Долгое время считалось, что оно было заселено только в VIII-VI веках до нашей эры, когда в регион пришли финикийцы. Однако новые раскопки показали: люди жили здесь уже с 2200 года до нашей эры и вели оседлую сельскую жизнь.

Жители выращивали пшеницу, ячмень, бобовые, держали скот и строили круглые дома из глины, тростника и дерева. Они пользовались жерновами, каменными орудиями и изготавливали керамику. В Каш-Куше найден также один из самых древних бронзовых предметов в Северной Африке.

Позднее, во время первых контактов с финикийцами, в поселении появились новые культуры: виноград, оливки, финикийская посуда, а также строения из камня. Но примерно в 600 году до нашей эры люди покинули Каш-Куш - возможно, из-за социальных или экономических перемен.

Это первое в истории археологии подтвержденное поселение бронзовой эпохи в Магрибе. Оно доказывает, что уже в ту эпоху северо-запад Африки был связан с другими регионами Средиземноморья.