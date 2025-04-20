Раскрыта тайна образования древних континентов Земли

Международная команда ученых под руководством австралийских специалистов из Университета Маккуори обнаружила, что химический состав первых континентальных пород Земли, сформировавшихся около 4,5 млрд лет назад, почти идентичен современной коре. Открытие ставит под сомнение прежние теории о начале тектоники плит. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые создали математические модели условий гадейского эона (4,5-4,0 млрд лет назад), когда поверхность Земли представляла собой океан магмы. Расчеты показали, что химический дисбаланс между корой и мантией мог возникнуть без субдукции - просто из-за разделения металлического ядра и силикатных пород.

Это значит, что ранняя кора Земли уже содержала характерные химические маркеры, которые раньше связывали исключительно с тектоникой плит, включая аномально низкое содержание ниобия.

Такие особенности могли возникнуть еще до начала субдукции - в процессе формирования земного ядра, когда ниобий "утонул" в металлическом ядре планеты.

Кроме того, метеоритная бомбардировка (4,0-3,8 млрд лет назад) и фрагментация коры сыграли ключевую роль в "созревании" континентов. Тектоника плит, вероятно, началась прерывисто и лишь позже стала непрерывной.

Раньше считалось, что тектоника запустилась не раньше 3 млрд лет назад - теперь ясно, что химическая "подпись" континентов возникла гораздо раньше.

Понимание ранней геодинамики Земли помогает предсказать, как формируются континенты на других планетах и где искать обитаемые миры.