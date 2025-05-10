В Италии археологи обнаружили скрытый дворец

Археологи раскопали под Римом скрытый древний дворец, который, скорее всего, был домом для Пап Римских между 9 и 13 веками нашей эры до основания Ватикана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что такая находка была обнаружена во время реставрации нескольких частей Рима, в том числе и площади Сан-Джованни-ин-Латерано.

Во время ремонтных работ исследователи наткнулись на сложные архитектурные сооружения под площадью, в том числе замурованные конструкции.

Как оказалось, стены состояли из крупных блоков кирпича из вулканической породы или туфа, которые, скорее всего, использовались в других сооружениях, которые больше не существуют.

"Некоторые элементы, найденные на стене, такие как наличие перевязки на блоках, указывают на то, что они были объектом реставрационных вмешательств. На западных участках стены археологи заметили более нерегулярную технику, которая использовалась при ее строительстве", - говорится в материале.

Поэтому ученые предполагают, что эти сооружения могут принадлежать Патриархату - резиденции вождей, которая состояла из большого зала для приемов, который назывался монументальной базиликой.

В средневековье сооружение несколько раз расширяли и обновляли, после чего оно стало папством или официальной резиденцией Папы Римского, сообщили в Министерстве культуры Италии.

Эксперты говорят, что это было время смуты среди аристократических семей Рима, что подтверждает стена вокруг древней базилики, которая, возможно, служила формой обороны вокруг нее.

"Строительство только что описанного сооружения происходило в течение длительного периода, когда Рим был объектом набегов сарацин, а внутри него шла непрерывная борьба, порой жестокая, между аристократическими семьями", - отметили в итальянском министерстве.

В министерстве добавили, что только в 1305 году папская столица была перенесена из Патриархата во французский Авиньон.

Когда папскую резиденцию перенесли в Ватикан, то потребность в структуре для защиты Патриархата исчезла, поэтому стена потеряла свою функциональность и была похоронена вместе со всей памятью о ней.

"Открытие на площади Сан Джованни ин Латерано является еще одной демонстрацией богатства территории Рима, неисчерпаемой шахты археологических сокровищ", - подчеркнул министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

В итальянском министерстве отметили, что такое открытие имеет "чрезвычайное значение" для Рима и его истории, ведь никаких других таких масштабных археологических раскопок в этом регионе не происходило.

"Каждый камень говорит к нам и рассказывает свою историю: благодаря этим важным находкам археологи смогут узнать больше о нашем прошлом", - отметил Санджулиано.