На Марсе нашли гигантский подземный океан

Международная группа ученых из Китая, Австралии и Италии нашла доказательства существования огромного подземного водоносного слоя на Марсе. Он расположен на глубине 5-8 км под марсианской поверхностью. Исследование опубликовано в научном журнале National Science Review (NSR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Миллиарды лет назад Марс был покрыт реками и озерами. Анализ сейсмических волн выявил аномальный слой в коре планеты, где колебания распространяются медленнее - характерный признак пористой породы, насыщенной жидкостью.

"Это похоже на гигантский марсианский водоносный горизонт. Объем воды в нем сопоставим с океаном глубиной 500-800 метров, покрывающим всю планету", - объяснили авторы исследования.

Открытие сделано благодаря данным сейсмической миссии NASA InSight, зарегистрировавшего падение метеоритов в 2021 году и мощного марсотрясения в 2022 году.

Сейсмометр InSight зафиксировал, как волны от этих событий проходили через разные слои марсианской коры, позволив ученым "увидеть" скрытую водную прослойку.

Обнаруженный резервуар может содержать следы древней марсианской жизни, а также способен стать критически важным ресурсом для будущих колонистов.