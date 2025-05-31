В Японии обнаружена древняя бабочка возрастом 2,6 миллиона лет

Редкий ископаемый отпечаток, пролежавший десятилетия без точной идентификации в японском Музее уникальных ископаемых насекомых, оказался новым для науки видом вымершей бабочки. Находка из префектуры Хиого принадлежит ранее неизвестному виду, получившему название Tacola kamitanii в честь первооткрывателя Киеси Камитани. Работа опубликована в журнале Paleontological Research (PR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта бабочка выделяется "исключительно большим" размахом крыльев - почти 9 сантиметров. Она стала первой известной окаменелостью бабочки, датируемой ранним плейстоценом (2,6-1,8 млн лет назад), и самым "молодым" исчезнувшим видом среди известных ископаемых бабочек.

Tacola kamitanii принадлежала к подсемейству Limenitidini, к которому сегодня относятся, например, бабочки-подражатели вице-королей и адмиралов. Это первая окаменелость, официально описанная из этой группы. По словам исследователей, находки бабочек крайне редки: их тонкие тела и легкие крылья плохо сохраняются в виде ископаемых.

Судя по размерам тела и массивному брюшку, найденная бабочка была самкой. Ученые предполагают, что она жила в теплом или умеренном климате во время перехода Японских островов от субтропического климата позднего плиоцена к более прохладному раннему плейстоцену.

Место находки - поселок Син'онсэн в префектуре Хиого, примерно в 180 километрах к северо-востоку от Осаки. Это расширяет известный ареал рода Tacola и свидетельствует о том, что в древности эти бабочки были широко распространены в Юго-Восточной и Восточной Азии.