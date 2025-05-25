https://news.day.az/unusual/1755516.html Коза решила удивить посетителей "визитом" в магазин косметики - ВИДЕО Коза устроила шопинг-рейд в магазине косметики. Как передает Day.Az, необычная покупательница с лёгкостью открыла дверь в Приморье, ловко прошлась между стеллажами, посмотрела, что по скидкам, и вышла, не разбив ни одного флакона. Молодой человек пытался задержать дерзкую посетительницу, но та оказалась опытным шопером.
Коза решила удивить посетителей "визитом" в магазин косметики - ВИДЕО
Коза устроила шопинг-рейд в магазине косметики.
Как передает Day.Az, необычная покупательница с лёгкостью открыла дверь в Приморье, ловко прошлась между стеллажами, посмотрела, что по скидкам, и вышла, не разбив ни одного флакона.
Молодой человек пытался задержать дерзкую посетительницу, но та оказалась опытным шопером.
Быстро ушла и ничего не купила.
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