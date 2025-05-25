Коза решила удивить посетителей "визитом" в магазин косметики

Коза устроила шопинг-рейд в магазине косметики.

Как передает Day.Az, необычная покупательница с лёгкостью открыла дверь в Приморье, ловко прошлась между стеллажами, посмотрела, что по скидкам, и вышла, не разбив ни одного флакона.

Молодой человек пытался задержать дерзкую посетительницу, но та оказалась опытным шопером.

Быстро ушла и ничего не купила.

Ранее мы сообщали, что летающая в Альпах корова стала звездой интернета.