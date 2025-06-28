https://news.day.az/unusual/1764094.html Китайский изобретатель создал "ПВО" для борьбы с комарами - ВИДЕО Китайский умелец сделал настоящую "ПВО" против комаров: она автоматически находит цель и точно бьёт по ней лазером. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китайский изобретатель создал "ПВО" для борьбы с комарами - ВИДЕО
Китайский умелец сделал настоящую "ПВО" против комаров: она автоматически находит цель и точно бьёт по ней лазером.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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