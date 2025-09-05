Ученые превратили углекислый газ в сахар

Ученые из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии Академии наук КНР представили систему, которая превращает метанол - вещество, получаемое из углекислого газа или промышленных выбросов - в белый сахар. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Технология основана на так называемой in vitro биотрансформации: специально собранный набор ферментов вне живого организма поэтапно превращает простые углеродные соединения в сложные сахара. Ферменты представляют собой белковые молекулы, которые ускоряют химические реакции в живых системах. Они выступают в роли катализаторов практически во всех биохимических реакциях, протекающих в живых организмах.

В лабораторных условиях использование in vitro биотрансформации ученым удалось получить сахарозу с выходом до 86%. Разработка также отличается высокой гибкостью. Система может производить не только сахарозу, но и фруктозу, крахмал, амилозу, амилопектин, целлобиозу и другие углеводы, которые востребованы в пищевой и фармацевтической промышленности.

По словам авторов, прямая конверсия углекислого газа в пищевые вещества может существенно снизить нагрузку на сельское хозяйство, снизить затраты воды и сократить углеродный след.

Отмечается, что технология еще требует доработки - в частности, повышения стабильности ферментов. Однако ученые считают, что в будущем она может стать альтернативой традиционному производству сахара и других важных соединений.