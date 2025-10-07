Ученые обнаружили неизвестную ветвь человеческого рода

Секвенирование ДНК древних останков колумбийскими учеными помогло выявить неизвестную родословную человека. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели полное секвенирование ДНК древних останков, найденных на археологических раскопках недалеко от столицы страны Боготы.

Речь идет о группе древних людей Чекуа, названных так в соответствии с названием местности, где останки ее представителей были впервые извлечены из земли в 1992 году.

Исследователь из института генетики Национального университета Колумбии Андрея Касас сообщила, что они провели сопоставление результатов анализа с находками в других регионах континента, после чего установили, что Чекуа обладают ранее неизвестной науке родословной.

"Когда мы начали сравнивать с другими особями из других частей Америки, мы обнаружили, что особи докерамического периода, найденные здесь, на плато Кундибояценсе, имеют родословную, о которой не сообщалось. Это новая родословная", - сказала она.

Находка в Чекуа включает в себя частичные останки примерно 30 человек и один практически неповрежденный череп.

Ученые не уверены, но, возможно, эта группа представляет собой изолированное кочевое сообщество охотников-собирателей. У них нет известных потомков. Череп чекуа заметно более удлиненный, чем черепа других популяций, найденных на плато вокруг Боготы.