ИИ предпочел ядерную войну дипломатическому решению

Большинство популярных моделей искусственного интеллекта (ИИ) в ходе кризисных симуляций выбирали сценарий эскалации конфликта, в том числе с применением ядерного оружия, вместо поиска дипломатических решений. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на результаты исследования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пояснила изданию директор Инициативы по военным играм и симуляциям кризисов имени Гувера Жаклин Шнайдер, ключевой вывод эксперимента заключается в том, что "ИИ, по всей видимости, понимает эскалацию, но не деэскалацию". Причины такого поведения алгоритмов пока остаются неясными.

В рамках исследования были смоделированы кризисные ситуации, аналогичные украинскому конфликту и гипотетическому противостоянию между США и Китаем. В тестах участвовали языковые модели GPT-3.5, GPT-4 и GPT-4-Base, которые лежат в основе нейросети ChatGPT. Результаты показали, что почти все они выбирали агрессивную линию поведения и применение силы.

Отдельно эксперты высказали предположение о возможной разработке Пентагоном системы ядерного сдерживания на основе ИИ. Как отметил вице-президент Национального института изучения сдерживания Адам Лоутер, хотя такая перспектива и вызывает ассоциации с фантастическими антиутопиями вроде "Скайнета" из "Терминатора" или машины Судного дня из "Доктора Стрейнджлава", эти образы все стремительнее становятся реальностью.