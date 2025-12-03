Енот устроил переполох в магазине в США

В Вирджинии енот проник в магазин, устроил переполох в отделе с алкоголем, выпил и уснул прямо в туалете.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На следующее утро полицейские отвезли пушистого в приют, чтобы он протрезвел. После сна енот спокойно вернулся в лес, как будто ничего и не происходило.

Представляем вашему вниманию данное видео: