Енот устроил переполох в магазине в США - ВИДЕО
В Вирджинии енот проник в магазин, устроил переполох в отделе с алкоголем, выпил и уснул прямо в туалете.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На следующее утро полицейские отвезли пушистого в приют, чтобы он протрезвел. После сна енот спокойно вернулся в лес, как будто ничего и не происходило.
