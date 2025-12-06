https://news.day.az/unusual/1800328.html

Необычное предложение руки и сердца в Китае - ВИДЕО

Житель китайского Ханчжоу решил сделать предложение девушке и ради этого воссоздал античный храм с её любимым персонажем. Как передает Day.Az, вся красота обошлась ему приблизительно в 91 тысячу долларов. Она сказала "да". Представляем вашему вниманию эти кадры: