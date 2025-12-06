Необычное предложение руки и сердца в Китае

Житель китайского Ханчжоу решил сделать предложение девушке и ради этого воссоздал античный храм с её любимым персонажем.

Как передает Day.Az, вся красота обошлась ему приблизительно в 91 тысячу долларов.

Она сказала "да".

Представляем вашему вниманию эти кадры: