https://news.day.az/unusual/1800328.html Необычное предложение руки и сердца в Китае - ВИДЕО Житель китайского Ханчжоу решил сделать предложение девушке и ради этого воссоздал античный храм с её любимым персонажем. Как передает Day.Az, вся красота обошлась ему приблизительно в 91 тысячу долларов. Она сказала "да". Представляем вашему вниманию эти кадры:
