Тиранозавтр намусорил на улицах Англии

В Англии розовый тиранозавр был уличен в нелегальном сбросе мусора.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За такое полагается крупный штраф в размере 400 фунтов. Именно поэтому нарушитель пошел на дело в костюме Юрского периода - чтобы его никто не узнал. Избавившись от мешков с мусором, он триумфально и с особым цинизмом крутанулся на столбе с дорожным знаком.

Представляем вашему вниманию данное видео: