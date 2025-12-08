https://news.day.az/unusual/1800676.html Тиранозавтр намусорил на улицах Англии - ВИДЕО В Англии розовый тиранозавр был уличен в нелегальном сбросе мусора. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За такое полагается крупный штраф в размере 400 фунтов. Именно поэтому нарушитель пошел на дело в костюме Юрского периода - чтобы его никто не узнал.
Тиранозавтр намусорил на улицах Англии - ВИДЕО
В Англии розовый тиранозавр был уличен в нелегальном сбросе мусора.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За такое полагается крупный штраф в размере 400 фунтов. Именно поэтому нарушитель пошел на дело в костюме Юрского периода - чтобы его никто не узнал. Избавившись от мешков с мусором, он триумфально и с особым цинизмом крутанулся на столбе с дорожным знаком.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре