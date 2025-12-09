Ученый объяснил синий цвет собак в Чернобыле

Собаки, обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения, окрасились в синий цвет после того, как искупались в содержимом биотуалетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на эксперта из университета Южной Каролины Тимоти Муссо.

"Синий краситель, вероятно, появился в результате опрокидывания переносного туалета, в экскрементах из которого валялись собаки, поскольку они часто к этому прибегают... Синий окрас стал просто признаком негигиеничного поведения собаки", - заявил Муссо.