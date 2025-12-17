В Румынии построят огромный парк "Dracula land" за 1 миллиард евро.

Как передает Day.Az, это будет один из крупнейших в Европе развлекательных комплексов площадью около 160 гектаров, вдохновлённый легендой о Дракуле и вампирской тематикой, в том числе классическим романом и фольклором Трансильвании.

Помимо парка, проект включает отели, аквапарк, термальный спа, концертную арену, торговую зону и более 40 аттракционов, в том числе Замок Дракулы, а также другие развлечения. Dracula Land планируют открыть уже в 2027 году.