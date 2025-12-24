В морских пещерах возле Кипра обнаружили новую опасность

Морские пещеры Средиземного моря, которые когда-то служили убежищем для находящихся под угрозой исчезновения видов, теперь скрывают нарастающий кризис.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, оказалось, что пещеры далеко не нетронутые и захвачены невидимой угрозой - пластиковым загрязнением, пишет IDR. То, что когда-то было убежищем для морских животных, теперь превратилось в свалку.

Отмечается, что хотя само по себе загрязнение морей пластиком не ново, исследователи обнаружили тревожную новую главу в этом продолжающемся экологическом кризисе.

Что выявило исследование

В частночти, новое исследование раскрыло шокирующее накопление пластика и другого мусора в изолированных морских пещерах Кипра. Исследователи обнаружили мусор в каждой обследованной пещере, причем в некоторых концентрация мусора достигала поразительно высоких показателей - до 97 предметов на кв м, что значительно превышает уровни, обычно наблюдаемые на пляжах или морском дне.

Исследование является первым всесторонним обзором морского мусора внутри прибрежных морских пещер Средиземноморья и вызывает серьезные опасения по поводу растущей угрозы для морской жизни. Результаты показывают, что морские пещеры работают как "естественные ловушки" для отходов, которые дрейфуют в воде.

Этот захваченный мусор, особенно пластиковые отходы, представляет серьезную опасность как для местной экосистемы, так и для находящихся под угрозой исчезновения видов, которые используют эти пещеры в качестве убежища.

Исследователи объяснили, что морские пещеры представляют собой замкнутые пространства, поэтому мусор там скапливается, не имея возможности выйти из нее.

В результате было установлено, что в пещерах с большей внутренней пляжной зоной и умеренным воздействием волн накапливается больше мусора, создавая скрытый резервуар пластика. Более 24 тыс. предметов мусора весом 176 кг были обнаружены в 23 пещерах, что ясно показывает, что эти природные замкнутые пространства становятся все более загрязненными.

Что напугало ученых и что такое "пластитар"

Наиболее заметной оказалась основная масса отходов полистирола и пластиковых фрагментов. Обнаружение этих пластиковых отходов вызывает беспокойство не только из-за их количества, но и из-за их стойкости - пластик распадается на более мелкие кусочки, превращаясь в микропластик, который трудно очистить и еще труднее удалить из окружающей среды.

Возможно, самым тревожным открытием исследования стало наличие новой формы загрязнения, известной как "пластитар". Это липкое черное вещество образуется, когда плавающие остатки смолы смешиваются с микропластиком и макропластиком, образуя смолоподобную корку, покрывающую стены и дно пещер. Этот "пластитар" - опасный новый загрязнитель, который лишь недавно начал появляться в морской среде, и его присутствие в морских пещерах еще больше усугубляет экологические риски.

Чем опасен "пластитар"

Особую тревогу вызывает "пластитар", поскольку он потенциально может влиять на сами пещеры, которые служат убежищем для морских обитателей. Эти смолисто-пластиковые корки создают токсичную среду для животных, которые используют пещеры для размножения.

Например, средиземноморские тюлени-монахи, одни из самых исчезающих морских млекопитающих в мире, используют эти пещеры для отдыха и выведения детенышей, накопление пластитара может иметь разрушительные последствия.

Исследование показало, что самые безопасные участки пещер, где детеныши тюленей укрываются от опасности, теперь становятся хранилищами пластика.

В длинных, коридорообразных пещерах мусор скапливается в задней части, именно там, где находятся детеныши. Это представляет собой тревожную иронию - самая безопасная часть пещеры для тюленей также является местом, где обнаруживаются самые высокие концентрации отходов. Хотя случаев прямой гибели тюленей от крупных обломков зафиксировано не было, наличие микропластика в пищеварительном тракте уже указывает на растущую угрозу для их здоровья.