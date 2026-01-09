Новые данные исследований могут раскрыть истинное происхождение человека

Недавно обнаруженные окаменелости в Касабланке, Марокко, могут дать важные сведения об эволюции Homo sapiens.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что датируемые примерно 773 000 лет назад, эти останки позволяют заглянуть в период, предшествовавший разделению линий, которые в конечном итоге привели к появлению современных людей, неандертальцев и денисовцев.

Результаты, опубликованные в журнале Nature, предполагают, что окаменелости из пещеры "Гоминиды" в карьере Томаса I представляют собой ключевой момент в развитии нашего вида. Хотя они, возможно, и не являются прямыми предками Homo sapiens, останки предоставляют важные доказательства того, что ранние гоминины жили на грани эволюционного расхождения.

Краткий обзор древних людей

Расположенный в юго-западной части Касабланки карьер Томаса I долгое время был центром археологических исследований ранней человеческой жизни. Новые окаменелости были обнаружены в пещере Гротт-а-Гоминидес, которая оказалась богатым источником окаменелостей плейстоцена. В течение трех десятилетий исследователи кропотливо раскапывали это место, обнаружив сложный слой отложений, сохранивший древние человеческие останки с удивительной детализацией. Последние находки, включая челюстные кости, позвонки и зубы взрослых и детей, датируются примерно 773 000 лет назад, что соответствует критической точке в эволюции человека.

Интересно, что этот период знаменует собой конец геомагнитной инверсии Матуямы-Брюнхеса, сдвига магнитного поля Земли, произошедшего около 773 000 лет назад. Благодаря магнитостратиграфии отложений с высоким разрешением ученые смогли точно определить хронологию этих окаменелостей, предложив одну из самых точных датировок для африканских плейстоценовых гомининов.

По мнению группы исследователей под руководством Жан-Жака Хублина из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка, окаменелости, вероятно, принадлежат популяции, находящейся у истоков линии Homo sapiens.

Сочетание примитивных и современных черт

Важно, что окаменелости, обнаруженные в Марокко, демонстрируют сочетание архаичных и более современных характеристик. Например, нижние челюсти, найденные на этом месте, напоминают челюсти Homo erectus с длинной, узкой формой и скошенным подбородком, но также демонстрируют черты, наблюдаемые у более поздних видов, таких как Homo sapiens. Зубы, с другой стороны, больше похожи на зубы современных людей и неандертальцев, что предполагает тесную связь с эволюционной ветвью, которая в конечном итоге привела к Homo sapiens.

Мэтью Скиннер, один из исследователей, участвовавших в исследовании, отметил важность микрокомпьютерной томографии для анализа внутренней структуры зубов.

По словам Шары Бейли, анализ зубов показал, что, хотя марокканские окаменелости имели некоторые общие черты с Homo antecessor, они отличались по ряду признаков, что указывает на их принадлежность к отдельной линии развития.

Эволюционный перекресток: Африка или Евразия

Отмечается, что окаменелости из пещеры "Гоминиды" опровергают предыдущие теории, предполагавшие, что последний общий предок Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев мог возникнуть в Евразии.

В статье сказано:

"Хотя окаменелости из таких мест, как Гран-Долина в Испании, предлагались в качестве потенциальных кандидатов на роль этого предка, новые марокканские окаменелости убедительно подтверждают африканское происхождение современных людей".

Денис Гераадс, известный палеонтолог, подчеркнул, что это открытие подкрепляет аргумент о том, что Сахара не была постоянным барьером между Северной Африкой и остальной частью континента. Ископаемые свидетельства указывают на то, что периодически открывались экологические коридоры, позволяющие обмениваться видами между Северной Африкой и саваннами южнее.

Жан-Жак Юблин также отметил, что открытие этих ископаемых согласуется с пониманием глубокого африканского происхождения Homo sapiens, подтверждая идею о том, что наш вид возник в Африке, прежде чем расселиться по другим частям мира.

Важно, что марокканские ископаемые заполняют существенный пробел в хронологии эволюции человека, помогая уточнить понимание того, как Homo sapiens отделился от других гомининов. Ископаемые из Грот-а-Гоминидес представляют собой популяцию, которая эволюционировала непосредственно перед появлением последнего общего предка Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев, предоставляя ценные сведения о ранних этапах эволюции человека.