Самый популярный в мире блогер MrBeast купил себе банк

Компания Beast Industries, принадлежащая YouTube-блогеру Джимми Дональдсону, известному как MrBeast, объявила о покупке банковского приложения Step, ориентированного на подростков и молодых пользователей. Сделка состоялась спустя несколько месяцев после объявления о запуске нового YouTube-канала блогера, посвященного личным финансам и инвестициям. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основной канал Дональдсона насчитывает 466 млн подписчиков и остается одним из самых популярных на платформе. В своих роликах видеоблогер часто раздает крупные суммы денег. Помимо медиапроектов, его бизнес включает сеть виртуальных ресторанов, бренд снеков Feastables и готовящийся к запуску сервис мобильной связи Beast Mobile. Покупка Step стала первым проектом компании в сфере финансовых услуг.

Step относится к категории мобильных банков без физических отделений и работает по модели, схожей с Monzo и Revolut, но ориентирован на подростковую аудиторию. Среди инвесторов сервиса ранее были представители поколения Z, включая блогеров Джоша Ричардса и Чарли Д'Амелио, которая также появлялась в видео MrBeast.