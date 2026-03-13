Женщина 70 дней вслух считала до рекордного числа

Жительница Нигерии Фавор Огечи Ани установила необычный рекорд, вслух досчитав до 1070000. На достижение этой цели ей понадобилось 70 дней: она ежедневно проводила за счетом до 14 часов, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам женщины, монотонное занятие оказалось гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В течение более двух месяцев она почти каждый день вслух называла числа, стремясь побить рекорд, который держался 18 лет.

Чтобы зафиксировать рекорд, Фавор транслировала процесс на YouTube. Зрители наблюдали за ежедневными сеансами счета и поддерживали ее в комментариях, что, по словам рекордсменки, помогало сохранять мотивацию.

"Честно говоря, было тяжело, но моя страсть к счету поддерживала меня. У меня была замечательная команда, которая подбадривала меня, и несмотря на трудности это было даже весело", - рассказала она.

По словам Ани, решимость довести начатое до конца стала для нее принципиальной задачей. Она призналась, что никогда не думала отказаться от попытки.

Финальный день марафона оказался особенно эмоциональным. Когда она произнесла последнее число - 1070000 - это вызвало у нее одновременно облегчение и радость.

"Это было невероятное чувство - осознавать, что я достигла чего-то действительно уникального", - отметила африканка.