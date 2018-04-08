Джоан Роулинг помогла незнакомой девочке уговорить её папу, чтобы он купил щенка - ФОТО

8-летняя девочка получила долгожданного щенка после того, как автор книг о Гарри Поттере поощрила её изобретательность и репостнула её историю в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Дело в том, что дочка нарисовала на утренней газете своего папы послание "МОЖНО МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЩЕНКА (НАСТОЯЩЕГО)?!", сообщает Fox News.

Писатель-экономист Брендан Грили поделился фотографией с настойчивой просьбой в Сети, и она тут же стала вирусной. Пост набрал более 190 тыс. лайков и 40 тыс. комментариев, а также привлёк внимание самой Джоан Роулинг.

"Изучив мои привычки и увлечения, дочка хакнула моё внимание этим утром для своей политической повестки дня."

Однако сначала родители девочки не собирались сдаваться. После долгих обсуждений, поскольку в семействе уже есть 10-летний лабрадор, было принято решение всё-таки взять щенка. Причём назвали его Дж. К. Гроулинг.

Дочери Брендана даже предложили работу в рекламном агентстве, на что отец ответил: "Как только она научится заправлять кровать по утрам, то обязательно свяжется с вами".