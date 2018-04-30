Умер владелец сетей Lego

30 апреля 2018 15:44

Основатель IT-холдинга "Ланит" Георгий Генс 30 апреля умер на 64-м году жизни, сообщил "Коммерсанту" вице-президент, управляющий директор компании Владимир Грибов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам Генс умер на Дальнем Востоке, где катался на лыжах. "По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб", - уточнил он.

Официального заявления от компании пока не поступило. Подробности случившегося не разглашаются.

"Ланит" - одна из крупнейших групп компаний на российском рынке информационных технологий, основана в 1989 году. Холдинг объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. В компанию входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO.

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