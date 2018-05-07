Туристы смеялись и снимали друга, который съезжает к обрыву, но он не шутил - ВИДЕО

7 мая 2018 15:19

Чтобы удивить своих друзей, Субрат Наг решил сделать необычное селфи на краю водопада в индийском округе Корапут, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Однако чем ближе он подходил к обрыву, тем больше начинал скользить по каменной поверхности. Приятелям 24-летнего парня оставалось только в страхе кричать, так как помочь другу они уже ничем не могли, сообщает The Sun.

В итоге юноша упал с высоты в 15 метров. Друзья подняли его окровавленное тело обратно на холм, откуда пострадавшего доставили в больницу. Он так и не пришёл в сознание. Сейчас Субрат, работающий в местном торговом центре, находится в критическом, но стабильном состоянии.

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Туристы смеялись и снимали друга, который съезжает к обрыву, но он не шутил

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