Исследование: пицца помогает бороться с раком

Употребление пиццы продлевает жизнь. На гастрономическом фестивале "Деревня Пиццы" в Неаполе (Napoli Pizza Village) 10 июня будет представлена Пицца Паскалина - результат одного исследования при Институте опухолей Неаполя "Фонд Джованни Паскале", сообщает сайт Ansa.it. В мероприятии приняли участие специалисты из различных областей, и теперь они формируют сеть рестораторов, производителей, потребителей и исследователей с единственной целью - охрана здоровья при помощи распространения правильных пищевых привычек, в том числе при употреблении пиццы, передает Day.Az со ссылкой на Inosmi.

Пшеничная мука, сырые брокколи из Кампании, помидоры из Корбары или Сан Марцано, оливки из Каяццо, оливковое масло экстра-класса из Чиленто, чеснок и стручковый перец - по результатам исследования, именно эти ингредиенты идеально подходят для пиццы, которая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов опухолей пищеварительной системы, в том числе рак прямой кишки.

По словам организаторов фестиваля, благодаря таким ингредиентам, пиццу Паскалину можно есть в качестве основного блюда два раза в неделю. Ее также включили в Пищевую пирамиду Паскале (Piramide Alimentare Pascaliana), в которой закладываются принципы средиземноморской диеты, но она также основывается на рекомендациях по борьбе с раком от Всемирного фонда исследований рака (World Cancer Research Fund) и на последних научных исследованиях о диетах и профилактике раковых заболеваний.

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