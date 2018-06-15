МВФ: США провоцируют мировую торговую войну

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предостерегла президента США Дональда Трампа от торговой войны, которую провоцирует введение пошлин на сталь и алюминий. Об этом Лагард заявила на пресс-конференции в Вашингтоне в связи с публикацией доклада, посвященного перспективам развития экономики США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Как я уже говорила ранее, в так называемой торговой войне, которая стимулирует взаимное повышение таможенных пошлин, победителей нет, есть только проигравшие с обеих сторон", - сказала Лагард.

Глава МВФ подчеркнула, что пошлины, которые Трамп ввел на ввоз в США ряда товаров, приведут к рискам. Односторонние действия в торговле могут быть разрушительными и оказаться контрпродуктивными для функционирования мировой экономики и торговой системы, а также неминуемо окажут негативный макроэкономический эффект, уверена Лагард.

Директор-распорядитель МВФ отметила: после того, как США ввели пошлины, это же сделают и другие страны и негативный эффект для мировой экономики усилится.

Напомним, ранее страны ЕС одобрили жесткие пошлины на товары экспорта из США. Среди товаров, которые будут облагаться новой пошлиной, - мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон. В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, катера, яхты и другие товары.

Это решение стало ответом на введение со стороны США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно.

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