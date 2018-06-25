Автобус перевернулся на скоростной трассе, пассажиров разбросало по дороге - ВИДЕО

На скоростной трассе в Китае перевернулся автобус, пострадали десятки человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видеозаписи, появившейся в Сети, видно как автобус теряет сцепление с дорогой и его начинает разворачивать поперек дороги.

После столкновения с барьерным ограждением транспортное средство переворачивается и пассажиры вылетают на проезжую часть.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

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